Германия

Завершились еще пять матчей 28-го тура немецкой Бундеслиги.

Гамбург дома обыграл Хоффенхайм, Боруссия в результативном матче оказалась сильнее Кельна, Лейпциг вдесятером вырвал победу у Байера, Фрайбург минимально переиграл Майнц, а Шальке без Коноплянки в заявке отправил четыре мяча в ворота Вольфсбурга.

Гамбург - Хоффенхайм 2:1

Голы: Хунт, 25, 75 — Крамарич, 33 (пенальти)

Гамбург: Матениа — Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Остжолек — Сакаи, Уолес — Хунт (Янйичич, 90+3), Холтби, Костич (Грегорич, 81) — Вуд (Ласогга, 85)

Хоффенхайм: Бауманн — Зюле, Фогт, Хубнер — Бичакчич (Ут, 78), Руды (Амири, 46), Швеглер, Цубер — Крамарич, Вагнер, Терраццино (Полянски, 61)

Предупреждения: Костич, Уолес, Пападопулос, Дикмайер — Руды, Крамарич, Цубер, Хубнер



Кельн - Боруссия М 2:3

Голы: Клеменс, 18, Модест, 58 — Вестергорд, 13, Траоре, 55, Штиндль, 80

Кельн: Хорн — Клунтер, Соренсен, Хайнц, Эктор — Хогер (Цоллер, 84), Леманн — Клеменс (Марох, 72), Йойич, Рауш (Осако, 46) — Модест

Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Хофманн (Дрмич, 75), Дахуд, Штробль, Азар — Штиндль (Бенес, 90+2), Раффаэль (Траоре, 54)

Предупреждения: Хайнц, Клунтер — Дахуд, Азар



РБ Лейпциг - Байер 1:0

Гол: Поульсен, 90+3



РБ Лейпциг: Гуляси — Ильзанкер, Орбан, Комппер, Бернардо — Берк (Поульсен, 73), Кейта, Демме, Форсберг (Кайзер, 90+5) — Забитцер, Вернер (Упамекано, 90+1)

Байер: Лено — Хильберт, Едвай, Топрак, Венделл (Хенрикс, 69) — Бельараби (Бэйли, 46), Баумгартлингер, Кампль, Брандт (Кисслинг, 87) — Хаверц, Фолланд

Предупреждения: Орбан — Венделл

Удаление: Орбан, 88

Фрайбург - Майнц 1:0

Гол: Петерсен, 70

Фрайбург: Шволов — Кублер, Союнку, Кемпф, Игньевски — Франтц (Петерсен, 69), Шустер, Абраши, Грифо (Гюнтер, 90+1) — Хаберер (Булут, 84), Нидерлерхнер

Майнц: Хут — Донати, Белль, Хак, Бросински — Озтунали (Хольтманн, 82), Рамальо (Фрай, 59), Латца, Де Бласис (Кркич, 82) — Муто, Кордоба

Предупреждения: Белль, Рамальо, Латца

Шальке — Вольфсбург 4:1

Голы: Бургшталлер, 6, 77, Горетцка, 23, Калиджури, 48 — Гомес, 79 (пенальти)

Шальке: Фарманн — Керер, Хеведес, Настасич, Колашинац (Коке, 71) — Горетцка, Бенталеб — Калиджури, Майер, Чупо-Мотинг (Шопф, 66) — Бургшталлер (Хунтелаар, 85)

Вольфсбург: Кастельс — Юнг (Блащиковски, 46), Кнохе, Луис Густаво, Хорн — Базур, Гилавоги — Дидави (Виеринья, 74), Арнольд, Малли — Гомес (Майорал, 80)

Предупреждения: Настасич — Арнольд, Базур