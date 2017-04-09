Германия

Главный тренер Боруссии Д Томас Тухель поделился своими эмоциями после поединка с Баварией (1:4).

В рамках 28-го тура Бундеслиги Боруссия на выезде была разгромлена Баварией — 1:4.

"Этот результат меня не удивляет. Бавария играет на высочайшем уровне. В общем и целом сегодня у нас не было ни единого шанса что-то противопоставить сопернику", — сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.

"Эпизодами мы играли хорошо, но в итоге было невозможно зацепиться за очки. Это горький опыт", — добавил раздосадованный наставник Шмелей.

После этого поражения Боруссия продолжила занимать четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.