Германия

Вингер Баварии Арьен Роббен поделился своими эмоциями после победы над дортмундской Боруссией (4:1).

Подопечные Анчелотти не испытали никаких проблем в поединке против Боруссии. На дубль Роберта Левандовски и голы Франка Рибери и Арьена Роббена Шмели ответили лишь точным ударом Рафаэля Геррейру.

"Мы показали действительно хорошую и насыщенную игру. Хорошо, когда получается так хорошо играть против сильного соперника", — цитирует Роббена официальный сайт Ротен.

"Впереди у нас насыщенный месяц. Мы должны быть максимально собранны, как в сегодняшнем матче. Бавария не оставила сопернику ни единого шанса".

"Если бы нам повезло чуть больше, то в первом тайме мы могли забить еще больше голов. 4:1 — это суперпобеда. Она добавила нам уверенности в своих силах".

Уже в ближайшую среду Баварии предстоит сразиться с Реалом в рамках 1/4 Лиги чемпионов.