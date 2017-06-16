Германия

Китайскому Тяньцзинь Цюаньцзянь осталось договориться с Кельном о переходе нападающего Кельна Антони Модеста.

Ранее сообщалось, Кельн получил предложение от Тяньцзинь Цюаньцзянь по своему форварду Антони Модесту в размере 30 миллионов евро. Лучший бомбардир Кельна согласился перебраться в китайский клуб. Об этом сообщает Bild.

Контракт Модеста с Тяньцзинь Цюаньцзянь будет действовать 3,5 года. Оклад составит около 10 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне 29-летний француз забил 27 голов и отдал две результативные передачи в 37 матчах за Кельн во всех турнирах.