Германия

УЕФА может запретить РБ Лейпциг дебютировать в Лиге чемпионов.

Отметим, что Правила УЕФА запрещают одновременно участвовать в еврокубках клубам, которые находятся под контролем одного человека или компании.

РБ Лейпциг и Ред Булл Зальцбург являются собственностью одной компании — Ред Булл. Команда из Зальцбурга одержала победу в чемпионате Австрии и, также как и РБ Лейпциг, гарантировала себе выход в лигу чемпионов.

Однако, один из этих клубов, скорее всего, не сможет принять участие в следующем Евросезоне. Окончательное решение о том, смогут ли два клуба сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, будет принято администрацией УЕФА во главе с генеральным секретарем УЕФА Теодором Теодоридисом в следующем месяце.

В случае запрета, именно РБ Лейпциг не примет участие в еврокубках, поскольку занял низшее место в чемпионате. Участие в Лиге Европы также исключается, поскольку существует вероятность, что Зальцбург вылетит из ЛЧ в ЛЕ.