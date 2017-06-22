Германия

Молодежная сборная Китая по футболу будет готовиться к Олимпийским играм 2020 года через выступления в Региональлиге Сюдвест.

Bild информирует, что Немецкий футбольный союз подписал договор о сотрудничестве с китайскими коллегами.

Согласно этому документу, молодежная сборная Китая будет в следующем сезоне играть в Региональлиге Сюдвест – четвертом по счету дивизионе чемпионата Германии. Китайцы не будут официально учитываться в таблице, но станут неотъемлемой частью календаря.

В дивизионе участвует 19 команд, поэтому у каждой будет 2 свободных игровых дня. Эти дни будут заполняться матчами с Китаем U-20 на домашнем стадионе.

За 2 игры футболисты немецких клубов получат по 15 тысяч евро каждый.

Китай рассчитывает благодаря выступлениям в Германии подготовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

В ноябре прошлого года Немецкий футбольный союз, Немецкая футбольная лига, а также представители правительств Германии и Китая подписали пятилетний договор о футбольном сотрудничестве между странами.