Германия

Спортивный директор Шальке Кристиан Хайдель считает, что украинец Евгений Коноплянка мог выступить значительно лучше.

Коноплянка находится не в лучших отношениях с руководством Шальке после того, как публично раскритиковал бывшего главного тренера Маркуса Вайнцирля.

"Если Шальке занимает 10-е место, то можно сделать вывод, что команда плохо или неправильно сформирована. Естественно, не каждый игрок показал себя так, как мы ожидали", — начал Хайдель.

"Такой опытный игрок как Коноплянка должен был больше создавать на поле, чем перед телевизионной камерой. И он знает это".

"Почти все новички влились в состав или входили в основную обойму. Но также у нас было 8 игроков, которые выбывали из строя на несколько месяцев. Несмотря на это, команда должна была показать лучший результат, чем 10-е место".

В прошлом сезоне Коноплянка провел за Шальке 17 матчей в Бундеслиге (601 минута), забил 1 гол и отдал 1 ассист.