Германия

Главный тренер Баварии прокомментировал положение в команде полузащитника Ренату Санчеша.

20-летний португалец, перешедший в мюнхенский клуб из Бенфики год назад за 35 млн евро, продолжает испытывать недостаток игровой практики.

Нынешним летом вокруг возможного трансфера Ренату в другой клуб ходит множество слухов, однако ранее главный тренер Баварии Карло Анчелотти заявлял, что игрок останется в команде. Похоже, что сейчас итальянский специалист изменил свое мнение и не прочь отпустить хавбека.

"Санчеш знает свое положение в команде. Он знает, что конкуренция очень велика", — сказал Карло.

"Если он останется – я буду рад, но, если он хочет уйти, он может уходить. Без проблем".

Санчеш так и не вышел со скамейки запасных в поединке первого тура Бундеслиги, в котором Бавария обыграла Байер со счетом 3:1.

Ранее сообщалось об интересе к Ренату со стороны Ювентуса.