Германия

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка выйдет в основе на матч против Ганновера.

Коноплянка выйдет в стартовом составе на матч с Ганновером. В предыдущем поединке против РБ Лейпциг украинцу удалось отличиться забитым голом.

Стартовые составы:

Шальке: Ферманн – Керер, Настасич, Налдо, Очипка – Горецка, Бенталеб, Калиджури, Харит, Коноплянка – Ди Санто.

Ганновер: Чаунер – Сане, Тревизан Фелипе, Острзолек, Антон – Корб, Клаус, Швеглер, Харник, Бакалорц – Фюллькруг.

Матч Ганновер – Шальке начнется в 19:00 по киевскому времени.