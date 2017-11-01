Германия

Михаэль Цорк, занимающий пост спортивного директора дортмундской Боруссии рассказал о переговорах по трансферу хавбека Генриха Мхитаряна из Шахтера.

В 2013 году армянский полузащитник перебрался из стана "горняков" в немецкий клуб за 27,5 млн евро.

По словам Михаэля Цорка, данную сделку было очень непросто осуществить.

" Переговоры с Шахтером по Мхитаряну – самые сложные в моей жизни", — сказал Цорк в интервью Kicker.

"Все происходило достаточно странным образом. Мы с генеральным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке приехали в Донецк. Общались мы с представителем Шахтера, который после каждого из наших трех предложений выходил из помещения, чтобы пообщаться с президентом клуба Ринатом Ахметовым".

"Сам же Ахметов находился в ста метрах от того места, где проходили переговоры, однако мы так его и не увидели".

Мхитарян отыграл в Боруссии три сезона, после чего перебрался в Манчестер Юнайтед летом 2016 года.

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