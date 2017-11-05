Германия

Вингер Шальке не доиграл матч против Фрайбурга (1:0).

Полузащитник Евгений Коноплянка получил травму бедра в матче 11-го тура Бундеслиги. Футболист сборной Украины был заменен во втором тайме поединка с Фрайбургом.

"Ничего драматичного нет. Я могу сыграть в матче Украина — Словакия", – сказал Коноплянка в комментарии Reviersport.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Евгения Коноплянку на товарищеский матч против Словакии, который состоится во Львове 10 ноября.

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