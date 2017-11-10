Германия

Нападающий Баварии вернулся к тренировкам в общей группе.

Томас Мюллер востановился после повреждения и присоединился к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Форвард уже работает с мячом и выполняет беговую программу по индивидуальному плану. Отметим, что Мюллер не был вызван в расположение сборной Германии на контрольные поединки.

Напомним, Томас получил травму в матче 9-го тура против Гамбурга.

В текущем сезоне Томас Мюллер сыграл за Баварию 14 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав три голевых передачи.