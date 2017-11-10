Нападающий Баварии вернулся к тренировкам в общей группе.
Томас Мюллер, Getty Images
10 ноября 2017, 00:22
Томас Мюллер востановился после повреждения и присоединился к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.
Форвард уже работает с мячом и выполняет беговую программу по индивидуальному плану. Отметим, что Мюллер не был вызван в расположение сборной Германии на контрольные поединки.
Напомним, Томас получил травму в матче 9-го тура против Гамбурга.
В текущем сезоне Томас Мюллер сыграл за Баварию 14 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав три голевых передачи.