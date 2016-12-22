Италия

Проигрывая по ходу встречи, подопечные Лучано Спаллети сначала сравняли счет под занавес первого тайма, а затем, во второй половине поединка, сумели еще дважды расписаться в воротах соперника, завоевав таким образом важнейшие три очка в игре с Летающими осликами (3:1).

К очному противостоянию Рома и Кьево подходили в достаточно приподнятом настроении — Волки и Летающие ослики, на двоих, в последних четырех поединках во всех турнирах, проиграли лишь однажды (поражение Ромы от Ювентуса со счетом 0:1, прим.), что, уже, подразумевало под собой достаточно интересную схватку, учитывая даже тот факт, что хозяевами поля сегодня были именно подопечные Лучано Спаллетти. Касаемо турнирного положения двух коллективов, то здесь ситуация складывалась следующим образом — римляне, имея в своем активе 35 набранных баллов после 17-ти игр чемпионата, располагались на второй позиции "турнирки". Сегодняшние гости, в свою очередь, с 25-ю пунктами в копилке, обосновались перед этим матчем на десятой строчке чемпионата.

Первый эпизод произошел уже в самом начале поединка — Инглезе, пройдя с центра поля чуть ли не до самой штрафной, пробил с 20-ти метров рядом с владениями Войцеха Щесны. Ответ от Ромы не заставил себя долго ждать — Джеко, на десятой минуте игры, пробил с острого угла рядом с дальней штангой ворот Соррентино, который, к слову, забегая наперед, отыграл в этой игре на достаточно высоком уровне. Спустя две минуты, после попытки от боснийского форварда, свой шанс для взятия ворот упустил Стефан Эль Шаарави — крайний нападающий хозяев поля пробил с линии штрафной прямо в угол, однако классная реакция от Соррентино не повозила Фараону вывести свою команду вперед на 12-й минуте матча.

Взяв игру под свой контроль, игроки Ромы плотно насели на чужую штрафную — раз за разом римляне старались создавать угрозу вблизи ворот оппонента, однако чудовищная реализация, а также превосходная игра на последнем рубеже в исполнении голкипера гостей, не позволяли команде Спаллетти отправить круглого по назначению. На 18-й минуте игры, Салах, после передачи справа от Переса, пробил в одно касание со средней дистанции над перекладиной ворот Кьево. Через две минуты, эстафету по транжирству опасных моментов подхватил Наингголан — бельгийский хавбек Ромы, после передачи от Эль Шаарави, пробил с 25-ти метров мимо "кассы". Гости, в свою очередь, ответили эпизодом с участием де Гузмана — первый номер Кьево, получив пас от Бирсы, пробил в одно касание с близкого расстояния рядом со штангой владений польского кипера Ромы.

В середине тайма, а именно на 24-й минуте, Соррентино вновь довелось демонстрировать свои голкиперские способности — 37-летний страж ворот Осликов, после мощнейшего удара издали в исполнении все того же Наингголана, вынужден был отражать выстрел лишь при помощи собственной реакции, так как секундой ранее, круглый, во время полета, задел кого-то из игроков Кьево, что не абы как изменило общую траекторию игрового снаряда. На 27-й минуте, уже Перес схватился за голову после удара в штангу со штрафного. Не забиваешь ты... Данное правило сработало против Ромы на 37-й минуте, когда, неожиданно для многих, футболисты Кьево открыли счет в отчетном поединке — де Гузман не стал во второй раз прощать соперника, пробив головой с близкого расстояния, после передачи с фланга от Иско, точно по назначению. Пропустив мяч, игроки римской команды продолжили гнуть свою линию, что в конечном итоге принесло свои плоды уже в добавленное арбитром к первому тайму время — Эль Шаарави сравнял счет в матче после идеально исполненного удара со штрафного, метров с 20-ти, мяч, после попытки от Стефана, угодил прямо в верхний угол ворот Соррентино. Как итог, обменявшись голами, обе команды ушли на перерыв с ничейным исходом.

Второй тайм начался с забитого мяча от Ромы — на 52-й минуте, Эдин Джеко вывел свою команду вперед при помощи удара с близкого расстояния, когда целая группка игроков в белых футболках не смогла прийти к единому мнению в пределах собственной вратарской. Вторые 45 минут проходили практически в том же ключе, что и первые — Рома намного больше владела мячом, а Кьево, прижавшись всей командой к своим воротам, вынужден был уповать исключительно на какую-нибудь ошибку от футболистов римской команды. К сожалению для гостей, римляне, в отличие от соперника, сыграли в обороне безошибочно, так как шансов для взятия ворот у Кьево попросту не было, а соответственно, и не было работы у оборонцев римского коллектива...

Под занавес поединка, Рома еще получила шанс закрепить свое преимущество в счете — главный арбитр решил указать на точку после того, как в штрафной соперника, находясь в контакте с оппонентом, рухнул на газон вышедший на замену Перотти. Приговор с одинадцатиметровой отметки вызвался исполнять сам пострадавший — Диего, взяв перед ударом паузу, развел кипера и мяч абсолютно по разным углам, поставив таким образом окончательную точку в матче. 3:1, более, чем уверенная победа римлян, позволяющая оторваться от идущего третьим Наполи, а также не отпустить от себя лидирующий туринский Ювентус. Ну а Кьево, уступив Роме, уступил и десятое место Удинезе, теперь Ослики занимают 11-ю позицию в чемпионате.

Football.ua

Рома — Кьево 3:1

Голы: Эль Шаарави, 45+1, Джеко, 52, Перотти, 90+2 (пен.) – Де Гузман, 37

Рома: Щесны — Рюдигер, Фасио, Вермален — Перес, Наингголан, Строотман, Пальмиери – Салах (Перотти, 81), Джеко (Итурбе, 90), Эль Шаарави

Кьево: Соррентино – Иско (Коста, 41), Гамберини, Дайнелли, Фрей — де Гузман, Радованович, Ригони – Бирса (Бастьен, 59) – Инглезе (Пеллиссье, 74), Меджорини

Предупреждения: Ригони, Дайнелли