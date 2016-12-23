Италия

Пятница, 18:30, Доха, Катар. Арбитр — Антонио Дамато.

Ювентус и Милан в матче за Суперкубок Италии завершат футбольный 2016 год. Правда, сам поединок пройдет далеко за пределами Апеннин – в третий раз подряд в Азии, и во второй — в Дохе, столице солнечного Катара.

Именно за пределами родины Милан добыл свой последний трофей. Летом 2011-го года, также в матче за Суперкубок, россо-нери в Пекине обыграли Интер. Прошло 5,5 лет – миланский гранд перестал быть таковым, и только сейчас начинает возвращение в когорту лучших команд Италии.

Приход Винченцо Монтеллы на пост тренера Милана был принят со сдержанным оптимизмом. Еще один молодой алленаторе, который успел добиться определенных успехов в предыдущих клубах. Слабая трансферная политика летом и туманное будущее всего клуба никак не обнадеживали болельщиков россо-нери перед стартом сезона. Поначалу ничего нового не было в игре и результатах команды: слабая игра в обороне, обидное поражение от аутсайдера и тяжелые победы над командами из второй половины турнирной таблицы.

Но пропеллер у Аэроплана заводится не сразу – просто было необходимо время. Со временем Милан нашел свои игру, победы пошли одна за другой, что и вылилось в лучший старт за пять лет. По итогам первой половины сезона россо-нери отстают от зоны Лиги чемпионов всего на три балла и имеют в своем поединок в запасе.

Помимо того, что сегодняшняя победа команды из Столицы Мод может принести первый трофей за длительное время, так этот Кубок станет последним в эру Берлускони. Весной, наконец, Fininvest должен передать управление клубом в руки китайского консорциума.

А что же Ювентус? Ювентус – клуб номер один в Италии в последние пять лет. И, скорее всего, столько же им и пробудет. Туринцы штампуют победы везде – на поле и в офисах. Под конец года с бьянко-нери новые контракты подписали Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани и Стефано Стураро. Помимо прочего, Зебры согласовали трансфер Маттиа Кальдары из Аталанты – за молодого защитника Ювентус отдаст около 20 миллионов евро. И это даже не вспоминаем про летний переход Гонсало Игуаина и его феноменальную игру в декабре.

100 набранных очков в течение года в рамках национального чемпионата – таким достижением не может похвастаться ни одна европейская команда. А если покопаться в памяти, то всплывет на поверхность и сухой рекорд Джиджи Буффона, и домашняя беспроигрышная серия, и все остальное.

Справедливости ради, в новом сезоне Ювентус не выглядит такой машиной, которой он был по весне. Подопечные Массимилиано Аллегри не показывают яркую игру, иногда побеждают со скрипом, и даже проиграли трижды – в том числе, и Милану. Тем не менее, это не мешает бьянко-нери уверенно лидировать в турнирной таблице, и за два матча до окончания первого круга стать зимним чемпионом.

Ориентировочные составы

Одна из причин не самой интересной и впечатляющей игры Ювентуса весной – ряд травм. Пауло Дибала, Клаудио Маркизио, Андреа Барцальи и ряд других немаловажных игроков на том или ином отрезке находились в лазарете. К счастью, вышеперечисленная тройка сможет сыграть в поединке за Суперкубок. На больничной койке остались только Леонардо Бонуччи и Дани Алвесом, которые будут наблюдать за игрой с трибун.

Переход с любимой расстановки в три защитника на формацию 4-3-1-2 прошел практически безболезненно. Как и прежде, сила Ювентуса заключается в обороне, но и атака, более чем хороша. Гонсало Игуаин забил трижды в последних двух матчах и принес победы над Ромой и Торино, а Марио Манджукич, пожалуй, лучший игрок команды на данный момент – хорват, хоть и не блещет результативностью, но выполняет невероятный объем работы. Манджукич – one to watch сегодняшней встречи.

У Милана в лазарете только один Риккардо Монтоливо, но с потерей капитана россо-нери справились без проблем. Молодой Мануэль Локателли прогрессирует от матча к матчу, и именно результативный удар восемнадцатилетнего полузащитника принес команде Монтеллы победу над Ювентусом в матче чемпионата.

Слова

Массимилиано Аллегри, наставник Ювентуса:

- Мы настроены решительно, но то же самое касается и соперника, который постарается выиграть свой первый за долгое время трофей. Мы не должны быть самонадеянной, иначе столкнемся с серьезными проблемами.. Ювентус должен сыграть в правильный футбол, чтобы рассчитывать на успех.

В последние годы матчи с Миланом получаются ровными. Мы проиграли матч в октябре, а предыдущие были выиграны без явного преимущества футбольном поле. Именно по этой причине я уверен, что эта игра получится весьма трудной. В таких матчах необходимо уделить повышенное внимание каждой детали.

Джанлуиджи Буффон, вратарь бьянко-нери:

- Мы уважаем своего соперника. Юве уже проигрывал россо-нери в нынешнем сезоне. В последние годы матчи с Миланом получаются достаточно напряженными. Мы уважаем соперника, и при этом понимаем, какие трудности могут завтра возникнуть. Важно соблюдать осторожность.

Это последний матч в году, и мотивация просто зашкаливает. Матч за Суперкубок Италии является своеобразным финалом, и мы сделаем все, чтобы стать обладателями трофея.

Винченцо Монтелла, алленаторе Милана:

- Мы должны выплеснуть на поле всю свою энергию. В последних матчах нам не хватало энтузиазма и спортивного духа. Надеюсь, что завтра мои подопечные продемонстрируют оба качества. Мы хотим показать футбол, основанный на наших принципах.

Мы обязаны продолжать прогрессировать. Завтра результат намного важнее самой игры. Я у руля Милана не так долго, но за это время молодым ребятам удалось добиться заметного улучшения. Наша цель состоит в том, чтобы помогать им и дальше. Поединок состоится в другой стране, так что мы должны постараться продемонстрировать свои лучшие качества. Это важная игра и важное событие.

Сусо, полузащитник Милана:

- Матч за Суперкубок с Ювентусом — самая большая игра в моей карьере. После нее идет финал Евро U-19 и мой дебют в футболке Ливерпуля в Премьер-лиге против Манчестер Юнайтед, что подарило мне сумасшедшие впечатления.

Единственный рецепт для победы над Ювентусом — оставаться сконцентрированными на протяжении 90 минут, а иначе Старую Синьору невозможно одолеть. Если мы совершим ошибку, то Ювентус немедленно ею воспользуется. Если у нас появятся возможности отличиться, то мы не можем позволить себе их упустить.

Цифры и факты

- Матч пройдет на стадионе имени Джассима бин Хамада. Вместимость арены – 13 тысяч человек.

- Сегодняшний поединок станет шестисотым для Джанлуиджи Буффона в составе Ювентуса.

- Последний финал между Ювентусом и Миланом был сыгран 21 мая 2016-го года – в финале Кубка Италии победу одержали бьянко-нери благодаря голу Альваро Мораты в компенсированное арбитром время.

- В рамках Суперкубка Италии Зебры и россо-нери встречались в 2003-м году. Победу праздновали туринцы, обыграв соперника в серии одиннадцатиметровых ударов.