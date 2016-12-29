Италия

Голкипер Эмполи Лукаш Скорупски привлек внимание Быков.

Напомним, что Харт выступает в туринском клубе на правах годичной аренды.

Ожидается, что по окончанию сезона он покинет Италию.

Как информирует издание Sky Sport Italia, Торино начал поиск замены для английского кипера с прицелом на следующий сезон и обратил свое внимание на Скорупски.

25-летний поляк выступает в Эмполи на правах аренды, а его контракт принадлежит Роме.

В текущем сезоне Скорупски провел 16 матчей в Серии А.