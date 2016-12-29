Голкипер Эмполи Лукаш Скорупски привлек внимание Быков.
Лукаш Скорупски, AFP
29 декабря 2016, 18:59
Напомним, что Харт выступает в туринском клубе на правах годичной аренды.
Ожидается, что по окончанию сезона он покинет Италию.
Как информирует издание Sky Sport Italia, Торино начал поиск замены для английского кипера с прицелом на следующий сезон и обратил свое внимание на Скорупски.
25-летний поляк выступает в Эмполи на правах аренды, а его контракт принадлежит Роме.
В текущем сезоне Скорупски провел 16 матчей в Серии А.