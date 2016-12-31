Италия

Форвард Лацио Чиро Иммобиле поведал, что счастлив в Лацио и похвалил своего наставника Симоне Индзаги.

Иммобиле вернулся в Италию после неудачных визитов в Дортмунд и Севилью. В Лацио он стал основным, перейдя туда летом после аренды в Торино.

В составе Орлов в этом чемпионате Чиро забил 9 голов в 18-ти встречах.

"Выбрал Лацио, потому что этот клуб меня хотел больше всего. Мне нужно было перезагрузить карьеру", — цитирует Иммобиле Football Italia.

"К счастью, они смогли согласовать условия с Севильей. Это идеальный брак".

"Буду честен, не ожидал, что Симоне Индзаги такой сильный тренер. Он отлично тактически подготовлен и хорошо проводит тренировки. Это удивило меня, ведь Симоне очень молод", — признался итальянец.