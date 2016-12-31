Италия

Россо-нери хотят заполучить полузащитника Бока Жуниорс Фернандо Гаго.

По информации аргентинских СМИ, Милан обратился к Бока Жуниорс по поводу возможности приобретения 30-летнего хавбека.

Сообщается, что сумма трансфера Гаго будет невысокой, так как его контракт истекает летом 2017 года.

Ранее аргентинец уже выступал в Италии за Рому, где в сезоне 2011/12 провел 30 матчей в Серии А и забил 1 гол.

В текущей кампании Гаго долгое время был травмирован, поэтому на его счету лишь 4 поединка.