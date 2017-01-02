Италия

Полузащитник Интера Ассан Демойя Ньюкури может отправиться в аренду в Кротоне.

После 17 сыгранных матчей Кротоне находится в зоне вылета.

Одним из шагов, которые клуб намерен предпринять, чтобы сохранить прописку в элите, является аренда полузащитника Интера Ассана Ньюкури.

Sky сообщает, что клубы уже согласовали сделку между собой и теперь Кротоне осталось только договориться с игроком по личному контракту.

В нынешнем сезоне 20-летний Ньюкури четырежды выходил на замену в матчах Серии А, наиграв 140 минут. Также он сыграл 4 матча (3 – в основе) в Лиге Европы.