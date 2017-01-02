Полузащитник Интера Ассан Демойя Ньюкури может отправиться в аренду в Кротоне.
Ассан Ньюкури, uefa.com
02 января 2017, 09:58
После 17 сыгранных матчей Кротоне находится в зоне вылета.
Одним из шагов, которые клуб намерен предпринять, чтобы сохранить прописку в элите, является аренда полузащитника Интера Ассана Ньюкури.
Sky сообщает, что клубы уже согласовали сделку между собой и теперь Кротоне осталось только договориться с игроком по личному контракту.
В нынешнем сезоне 20-летний Ньюкури четырежды выходил на замену в матчах Серии А, наиграв 140 минут. Также он сыграл 4 матча (3 – в основе) в Лиге Европы.