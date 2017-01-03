Италия

Полузащитник Наполи и сборной Италии Эмануэле Джакеррини не намерен менять клуб в этом месяце.

Джакеррини перешел в Наполи из Сандерленда этим летом. Однако хавбек сборной Италии до сих пор ни разу не выходил в основе неаполитанцев.

Это привело к слухам, что уже в январе Эмануэле может отправиться как минимум в аренду. Его связывали с Лацио и Ромой.

"Я не разговаривал с президентом Лацио Клаудио Лотито", — заявил агент Фульвио Валькареджи.

"Точно так же мы не контактировали и с Ромой. Когда там работал Вальтер Сабатини, я предлагал ему Джаккерини до трансфера в Болонью, однако Волки выбрали других игроков".

"Эмануэле счастлив в Неаполе, как и его семья. У нас не было предложений от других клубов, а Наполи не желает его продавать. Маурицио Сарри действительно очень хотел его заполучить".

После 18 сыгранных матчей Наполи расположился на 3-й строчке в Серии А.