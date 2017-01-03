Италия

Нападающий Реала Альваро Мората может вернуться в Италию.

Sky Sports со ссылкой на Corriere dello Sport информирует о том, что испанский нападающий Галактикос недоволен своим решением вернуться в мадридский клуб.

Напомним, 24-летний форвард перешел в Ювентус из Реала летом 2014-го за 20 миллионов евро с обратной клаусулой. Летом прошлого года Королевский клуб воспользовался опцией и вернул футболиста за 30 миллионов евро.

Мората надеялся вытеснить из основы Карима Бензема, но все равно остается вторым выбором Зинедина Зидана после француза.

Мората выходил со стартовых минут лишь в девяти поединках этого сезона, сыграв всего 21 матч. На счету игрока девять мячей, четыре ассиста и столько же желтых карточек.