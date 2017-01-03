Италия

Нападающий Интера Родриго Паласио может стать частью сделки по переходу в стан нерадзурри полузащитника Аталанты Роберто Гальярдини.

По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, Интер уже практически согласовал аренду Гальярдини за 6 млн. евро с последующим пунктом выкупа за 25 миллионов.

Сообщается, что вскоре 22-летний хавбек пройдет медицинское обследование в Интере.

Также стало известно, что миланский клуб намерен включить в сделку Паласио.

В текущем сезоне Гальярдини провел 13 матчей в Серии А и 1 поединок в Кубке Италии.

На счету Паласио 7 игр в чемпионате Италии, а также 3 поединка в Лиге Европы, где он забил 1 гол.