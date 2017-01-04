Италия

Деян Йоксимович, агент полузащитника Фиорентины Милан Баделя, рассказал об интересе к его клиенту со стороны других клубов.

"Уход Баделя? До сих пор нет никаких актуальных новостей. Кажется, ни у кого нет денег для приобретения Милана", — начал Йоксимович.

"Интер? Я читал об интересе нерадзурри в газетах, но никто из Интера не связывался со мной, хотя, возможно, миланский клуб вел переговоры с Фиорентиной".

"Милан? Мне известно об их интересе, но в последние месяцы я не контактировал с россо-нери. Бадель не торопится и даже если никуда не перейдет, то лето уже близко", — добавил агент.

В текущем сезоне Бадель провел 16 матчей в Серии А, забив 1 гол, а также 4 поединка в Лиге Европы.