Италия

Летающие ослики намерены вновь видеть в своих рядах нападающего Аталанты Альберто Палоски.

Как информирует издание Gazzetta dello Sport, Кьево уже вступил в переговоры по поводу трансфера 27-летнего форварда.

Сообщается, что веронский хочет арендовать Палоски, тогда как Аталанта настаивает на полноценном трансфере.

Напомним, что итальянец перебрался в клуб из Бергамо летом 2016 года за 6 миллионов евро из Суонси.

Несмотря на успехи Аталанты, Палоски вряд ли может занести текущий сезон себе в актив. На его счету 7 матчей в Серии А и 1 поединок в Кубке Италии, но ни одного точного удара.