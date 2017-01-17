Италия

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини признался, что намного сложнее контролировать матч, когда за твою команду не играет полузащитник Поль Погба.

Погба нынешним летом перешел в Манчестер Юнайтед за рекордные 89 млн фунтов. До этого он провел 4 года в Ювентусе, с которым четырежды стал чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Старая Синьора и без Поля лидирует в Серии А, однако проиграла уже 4 матча из 19, в то время, как за весь прошлый сезон у нее набралось лишь 5 поражений.

"В прошлом году у нас был такой игрок, как Погба в полузащите. Это футбольный Леброн Джеймс, футбольный Усэйн Болт", — заявил Кьеллини.

"В прошлом сезоне наличие Поля позволяло играть нам определенным образом. Но сейчас его нет с нами и поэтому произошли изменения. Массимилиано Аллегри работает над поиском решения, мы ведь не идиоты, не клоуны какие-то".

"Мы допускаем слишком много моментов у наших ворот – а в прошлом сезоне Буффон ни разу не загрязнил перчаток".

Летом Ювентус подписал креативного хавбека – Миралема Пьянича из Ромы, а сейчас намерен компенсировать оборонительные функции Погба подписанием Томаса Ринкона из Дженоа.

Что касается Погба, то на его счету 20 матчей в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне и 4 забитых мяча.