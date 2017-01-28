Италия

Полузащитник Эмполи Риккардо Сапонара переезжает во Флоренцию.

Стоит отметить, что 25-летний атакующий хавбек защищал цвета тосканцев с лета 2015 года.

Как сообщает официальный сайт Фиорентины, клуб взял Сапонару в аренду с опцией обязательного выкупа контракта игрока.

Детали трансфера итальянца не разглашаются.

Однако предполагается, что аренда Сапонары рассчитана на 1,5 года, по истечению которых Фиалки заплатят Эмполи 10 млн евро.

Кроме того, 30% от вырученной суммы тосканцы переадресуют Милану, откуда экс-полузащитник молодежной сборной Италии и перебрался в Эмполи.

В текущем сезоне Сапонара отыграл за Эмполи во всех турнирах 19 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.