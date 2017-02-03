Италия

Юный форвард Фиорентины Федерико Бернардески привлек внимание Пенсионеров, которые уже этим летом попытаются переманить в свои ряды одного из лучших бомбардиров команды.

Напомним, что в конце ноября минувшего года уже сообщалось о том, что лондонский коллектив готов рассмотреть потенциальный переход нападающего Фиорентины Федерико Бернардески в собственные лавры.

В дальнейшем, интерес со стороны других коллективов Европы к молодой персоне Филок лишь усиливался — так, лондонский Тоттенхэм готов был предложить Фиорентине за Бернардески около 40 миллионов фунтов. Ранее, уже французский ПСЖ проявил интерес к игроку флорентийцев. Была информация, что и миланский Интер не прочь заполучить юного нападающего.

Тем не менее, как утверждает итальянское издание Calciomercato.com, ближе всех пока к оформлению сделки подобрался именно Челси. Преимуществом на стороне Аристократов является их менеджер Антонио Конте, которой является давним поклонником таланта Федерика Бернардески.

Руководство флорентийцев не спешит продлевать контракт с игроком, который, к слову, действителен до лета 2019 года. Этой ситуаций и намерено воспользоваться руководство Синих.

В текущем сезоне Бернардески провел за свою команду в Серии А 21 встречу, в которой сумел отличиться девять раз.