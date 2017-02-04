Защитник Милана Давиде Калабрия восстановился после повреждения.
Давиде Калабрия, AP
04 февраля 2017, 16:00
Из-за травмы 21-летний бек вынужден был пропустить поединок Кубка Италии с Ювентусом (1:2) и матч Серии А с Удинезе (1:2).
Теперь Калабрия восстановился и готов играть, но вряд ли сможет провести весь матч, передает издание Football Italia.
В текущем сезоне на счету Калабрии 6 матчей в Серии А и 1 поединок в Кубке Италии.
Матч между Миланом и Зебрами состоится завтра, в 13:30 по киевскому времени.