Италия

Капитан Наполи Марек Хамшик поделился своими эмоциями после матча с Болоньей (7:1).

Сегодня неаполитаны на выезде уничтожили Болонью со счетом 7:1. Полузащитник гостей Марек Хамшик в этой встрече отметился хет-триком, и тем самым довел число забитых голов за Наполи до 109.

Лучшим бомбардиром Партенопеи за всю историю остается легендарный Диего Марадона, который сумел отличиться в футболке Наполи 115 раз. Хамшик надеется побить рекорд аргентинца.

"Сегодня я показал хорошую игру. Постараюсь продолжать в том же духе. Наполи продемонстрировал отличный футбол. Мы идем по своему пути, чтобы достичь чего-то великого. Очень жаль, что мы потеряли очки в прошлом матче с Палермо, однако Наполи на правильном пути".

"Я надеюсь побить рекорд Марадоны. Если не удастся сделать это в этом сезоне, то я постараюсь покорить этот рекорд уже в следующем сезоне. Очень счастлив, что я так близок к цели", — сказал Хамшик.