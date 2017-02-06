Италия

Хорватский форвард Фиорентины Никола Калинич практически оправился от повреждения и готов принять участие в следующей игре Фиалок в чемпионате.

Напомним, что в рамках 22-го тура Серии А, хорватский нападающий Фиалок Никола Калинич получил повреждение в игре с Дженоа (3:3) — у Николы, после столкновения с оппонентом, образовалась гематома на правом колене. Исходя из полученной травмы, форвард флорентийцев вынужден был пропустить перенесенный поединок собственной команды против Пескары (2:1), состоявшийся первого февраля.

Как итог, в игре с Дельфинами Калинича в нападении заменил Абубакар. Считалось, что и завтрашний поединок против столичной Ромы также пройдет без участия форварда сборной Хорватии.

По информации Football Italia, Калинич будет доступен на игру с Волками, однако его появление во встрече возможно лишь со скамейки запасных. Хотя и не исключается тот вариант развития событий, когда Никола может начать поединок с Ромой со стартового свистка.

Отметим, что игра с Ромой перенесена на завтрашний день по причине международного поединка в Регби, который состоялся как раз в минувший уик-энд на Стадио Олимпико.

После 22-х туров, в активе Фиорентины 37 набранных баллов и седьмая строчка в чемпионате. Рома, в свою очередь, расположилась на третьей позиции с 47-ю зачетными пунктами.