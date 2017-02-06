Италия

Форвард Интера Мауро Икарди рискует получить наказание за инцидент, который вчера произошел после игры с Ювентусом.

Напомним, что вчера миланский Интер уступил в гостях действующему чемпиону Италии туринскому Ювентусу со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит по занавес первого тайма — его автором стал колумбийский легионер бьянко-нери Хуан Куадрадо.

Тем не менее, сама встреча была омрачена и довольно некрасивым жестом со стороны нападающего гостей Мауро Икарди. После того, как главный арбитр поединка Никола Риццоли дал финальный свисток об окончании противостояния, форвард нерадзурри ударил по мячу прямо в сторону судьи — скорее всего, данное поведение Икарди обусловлено красной карточкой, которую Рицолли предъявил Перишичу уже на пятой добавленной минуте матча.

На повторе, этот эпизод видно невооруженным глазом, а потому, данная видеозапись может послужить отличным доказательством для того, чтобы применить санкции к нападающему Интернационале.

Кроме того, следует еще выяснить, как долго будет находится вне игры Перишич после своего вчерашнего удаления. Многое будет зависеть от послематчевого протокола главного арбитра.