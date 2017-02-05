Италия

Точный выстрел Хуана Куадрадо в концовке первого тайма принес Ювентусу победу в Дерби Италии.

Интер подошел к Derby d’Italia в отличном расположении духа: нерадзурри в Серии А победили в семи матчах кряду и за каких-то два месяца из середняка превратились в реального претендента на Лигу чемпионов. Ювентус же без особых проблем удерживает лидерство на Апеннинах, а домашняя победная серия бьянко-нери составляет двадцать семь поединков. Всеитальянское дерби обещало быть самым жарким за последнее время.



Массимилиано Аллегри окончательно приучил общественность к формации 4-2-3-1 с Пауло Дибалой, Марио Манджукичем и Гонсало Игуаином в стартовом составе, а вот Стефано Пьоли сегодня удивил. К неожиданности для всех, наставник решился на кардинальный ход в таком важном матче — нерадзурри сегодня сыграли в три центральных защитника.



Команды решили не раскачиваться и со стартового свистка побежали вперед – не успели зрители на Ювентус Стэдиум занять свои места, как Дибала пробил через себя, но Ханданович оказался на месте. Прошло еще десять минут, и портьере Интер после удара аргентинца оказался не у дел, но гостей спасла перекладина.



Впрочем, миланцы без особых проблем отодвинули игру от собственных ворот и сами попытали счастье у владений Джиджи Буффона: мяч после удара Гальярдини пролетел чуть выше перекладины, а Жоау Мариу чудом не попал в створ.



Оба коллектива показывали равный футбол практически без игры в центре поля, а вратари никак не могли расслабиться. На удар Гальярдини отвечает Игуаин, на сейв Буффона после попытки Перишича Манджукич опасно бьет головой, но мимо цели. Комбинация за комбинацией, момент за моментом – игра держала в напряжении каждую секунду, и было сложно предугадать, что случится в следующем эпизоде.



Ювентус добился своего перед самым перерывом. Сначала удар Пьянича со штрафного Ханданович переводит в перекладину, от которой мяч улетает на угловой. После подачи с корнера первым на подборе оказался Куадрадо – мощнейший удар Хуана с двадцати пяти метров был фатальным для Хандановича и Интера. 0:1.



Старт второй половины встречи оказался за туринцами, которые могли удваивать преимущество, но вратарь нерадзурри сыграл выше всяких похвал, парировав удар Пьянича. Интер буквально не знал, что делать на поле и как отвести игру от собственных ворот, но своевременные замены Пьоли сделали свое дело – Кондогбия и Эдер принесли свежесть в действия гостей.



Теперь пришла череда Ювентуса играть у собственных ворот, но Икарди и компания так и не побеспокоили Буффона: контрвыпады до точного удара не были доведены, а в позиционные атаки прерывались оборонцами Зебр на подступах у штрафной бьянко-нери. Зато Старая Синьора в концовке встречи могла забить второй, но снова выше всяких похвал сыграл Ханданович, отбив удары Игуаина и Манджукича. На том и закончили.



1:0 – Ювентус празднует победу в Дерби Италии и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Интер показал добротную игру , но раздобыться очками в Турине так и не удалось.

Football.ua

Ювентус — Интер 1:0

Гол: Куадрадо, 45

Ювентус: Буффон — Лихтштайнер (Дани Алвес, 80), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич — Куадрадо (Маркизио, 71), Дибала (Ругани, 84), Манджукич — Игуаин

Интер: Ханданович — Мурильо, Медель, Миранда — Кандрева (Эдер, 58), Гальярдини, Брозович (Кондогбия, 58), Д`Амброзио — Жоау Мариу (Паласио, 79), Перишич — Икарди

Предупреждения: Пьянич, Манджукич, Куадрадо, Хедира, Кьеллини — Кандрева, Медель, Ханданович

Удаление: Перишич, 90+5