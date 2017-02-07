Италия

Два транспортных средства президента Дельфинов Даниэле Себастьяни были сожжены прошедшей ночью.

По данным издания Il Centro, около 03:30 по местному времени неизвестные подожгли два автомобиля Себастьяни, которые были припаркованы возле его дома.

Сообщается, что через час пожар был потушен.

Возле дома президента Пескары были установлены камеры, и сегодня он прибудет в полицию, чтобы дать показания.

"Я возмущен. В конце года я уйду из клуба", — заявил Себастьяни.

После 23-х туров в Серии А в активе Пескары 9 очков и последнее место в турнирной таблице. От Эмполи, который идет на 17-м месте, Дельфинов отделяют 13 пунктов.