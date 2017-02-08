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Болонья — Милан 0:1
Гол: Пашалич, 89

Болонья: Да Коста — Крафт, Гастальделло (Петкович, 62), Майетта, Мбайе (Торосидис, 77) — Дземаили, Пулгар, Надь — Верди, Дестро, Крейчи

Милан: Доннарумма — Абате, Палетта, Романьоли (Сапата, 31), Ванджони — Куцка, Локателли (Гомес, 46), Пашалич — Сусо, Бакка (Поли, 62), Деулофеу

Предупреждения: Мбайе, Гастальделло, Верди, Надь, Дземаили — Палетта, Абате, Куцка, Ванджони

Удаления: Палетта, 37, Куцка, 59