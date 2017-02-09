Италия

Полузащитник Интера Иван Перишич и нападающий Мауро Икарди не помогут своей команде в поединке грядущего тура Серии А.

Напомним, что оба игрока получили 2-матчевые дисквалификации по итогам поединка минувшего тура с Ювентусом (0:1).

Позже стало известно, что нерадзурри подадут апелляции по поводу "бана" Икарди и Перишича.

По информации издания Sky Italia, вердикт по данному запросу Интера будет вынесен на следующей неделе, поэтому в игре с Эмполи хорват и аргентинец выйти на поле точно не смогут.

В случае удовлетворения апелляции миланского клуба Икарди и Перишич смогут сыграть с Болоньей в рамках 25-го тура Серии А.