Италия

Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри счастлив в клубе и не думает об уходе.

Вчера появилась информация, что Ювентус и Аллегри договорились о досрочном расторжении контракта в конце текущего сезона.

"Как я могу подтвердить то, чего не существует? Или как я могу опровергнуть свои слова, если никогда их не говорил?", — начал Аллегри.

"У меня есть контракт с Ювентусом, а когда придет время, мы сядем с руководством и обсудим дальнейшие действия. Я надеюсь провести у руля Ювентуса еще 300 или 400 матчей, ведь я счастлив в этом клубе".

Напомним, что Аллегри возглавил Ювентус летом 2014 года.