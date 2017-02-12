Италия

Наставник Интера Стефано Пьоли дал комментарий после матча против Эмполи (2:0).

Нерадзурри без ряда ключевых игроков (Мкарди, Перишич, Брозович) смогли одолеть Эмполи после двух поражений в чемпионате и Кубке.

"Нужно стараться, чтобы оставаться мотивированными и цепляться за результаты", — цитирует Пьоли Football Italia.

"С Эмполи сложно играть, но мы почти не давали им шансов впереди и я очень счастлив из-за этого. Эмполи хорошо играет в пас".

"Нам было важно победить, чтобы встать на ноги после недавних поражений".

"Думаю, нужно ориентироваться не на игроков-лидеров, а на концепции и идеи в футболе, которые мы можем осуществлять, как команда", — поведал специалист.