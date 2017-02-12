Италия

Спортивный директор Ювентуса Джузеппе Маротта подтвердил, что форвард Пауло Дибала должен подписать новый контракт с Юве в конце текущего месяца.

Напомним, что 23-летний форвард присоединился к Старой Синьоре летом 2015 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года.

Маротта подтвердил, что Дибала должен подписать новый контракт с конце февраля.

По словам Маротты, представители Дибалы сейчас находятся в Аргентине, но они приедут в Италию в конце месяца, чтобы подписать контракт.

В текущем сезоне Дибала отыграл за Ювентус во всех турнирах 23 матча, отметившись 8-ю голами.