Италия

Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри отпраздновал сотую победу в Серии A у руля туринцев.

Гонсало Игуаин забил 2 гола в ворота Кальяри (2:0), что позволило Старой Синьоре добыть очередную победу на пути к шестому подряд титулу.

Теперь Юве на 7 очков опережает Рому, идущую следом.

Аллегри тренирует Ювентус с лета 2014 года и команда под его началом уже дважды стала чемпионом Италии.

Отметим, что эта победа стала пятой подряд для команды Аллегри в чемпионате после поражения от Фиорентины.