Италия

Президент Милана Сильвио Берлускони все больше и больше недоволен работой главного тренера команды Винченцо Монтеллы.

В прошлом сезоне Синиша Михайлович вывел Милан в финал Кубка Италии, однако еще до завершения кампании был уволен. После непродолжительного пребывания на посту Кристиана Брокки (в роли исполняющего обязанности) команду принял экс-тренер Ромы, Катаньи, Фиорентины и Сампдории Винченцо Монтелла.

При новом тренере команда выиграла Суперкубок Италии и до 16 тура шла в зоне Лиги чемпионов. Однако с тех пор Дьяволы пережили спад и опустились на 8-е место в турнирной таблице.

Gazzetta dello Sport уверяет, что Берлускони все больше и больше недоволен Монтеллой и часто звонит наставнику, чтобы выразить свое недовольство тактическими решениями, а также ходом тренировочного процесса.

В ноябре Сильвио публично раскритиковал решения Монтеллы в дерби против Интера (2:2).

После серии из 4 поражений кряду Милан сумел вырвать победу у Болоньи, несмотря на то, что играл в меньшинстве – 9 на 11. Сегодня Дьяволы проведут игру против Лацио. Начало – в 21.45 по киевскому времени. В случае победы россо-нери обойдут Фиорентину.