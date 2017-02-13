Италия

На тренерском мостике Дельфинов в ближайшее время могут произойти изменения.

Ранее стало известно, что нынешний наставник Пескары Массимо Оддо выразил готовность покинуть свою должность на благо команды после поражения от Торино (3:5).

После 24-х туров в Серии А в активе Пескары 9 очков и последнее место в турнирной таблице. Новичок элитного дивизиона находится на расстоянии 13-ти пунктов от спасительного 17-го места.

По информации итальянского издания Gazzamercato, в случае ухода Оддо для руководства Дельфинов первым выбором будет Луиджи Де Канио.

В послужном списке 59-летнего итальянца специалиста значатся целый ряд команд, последней из которых был Удинезе, откуда он ушел в прошлом календарном году.