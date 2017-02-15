Менеджмент Пескары утверждает, что тренер Зденек Земан не будет принимать их команду прямо сейчас.
Зденек Земан, Reuters
15 февраля 2017, 23:16
По причине неудачных результатов недавно был уволен предыдущий наставник Дельфинов Массимо Оддо.
Президент Пескары Даниэле Себастиани подтвердил, что переговоры с Земаном проходят, но специалист не спешить возглавлять Пескару.
По словам президента, была встреча с тренером, на котором обсуждали возможный приход Земана в будущем.
После 24-х туров в Серии А Пескара расположилась на последней строчке, набрав 9 очков и отставая от спасительной 17-й строчки на 13 пунктов.