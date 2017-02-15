Италия

Менеджмент Пескары утверждает, что тренер Зденек Земан не будет принимать их команду прямо сейчас.

По причине неудачных результатов недавно был уволен предыдущий наставник Дельфинов Массимо Оддо.

Президент Пескары Даниэле Себастиани подтвердил, что переговоры с Земаном проходят, но специалист не спешить возглавлять Пескару.

По словам президента, была встреча с тренером, на котором обсуждали возможный приход Земана в будущем.

После 24-х туров в Серии А Пескара расположилась на последней строчке, набрав 9 очков и отставая от спасительной 17-й строчки на 13 пунктов.