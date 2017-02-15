По причине неудачных результатов недавно был уволен предыдущий наставник Дельфинов Массимо Оддо.

Президент Пескары Даниэле Себастиани подтвердил, что переговоры с Земаном проходят, но специалист не спешить возглавлять Пескару.

По словам президента, была встреча с тренером, на котором обсуждали возможный приход Земана в будущем.

После 24-х туров в Серии А Пескара расположилась на последней строчке, набрав 9 очков и отставая от спасительной 17-й строчки на 13 пунктов.