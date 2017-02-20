Италия

Нападающий Милана Карлос Бакка отклонил предложение от неназванного китайского клуба.

В нынешнем сезоне СМИ то и дело сообщают о не лучших отношениях Карлоса Бакки с новым наставником Милана Винченцо Монтеллой. Колумбийцу прочат уход из клуба чуть ли не все время его пребывания в Милане и по последним слухам в нем заинтересованы китайские клубы.

Сообщалось, что Тяньцзинь Сунцзян, Гуанчжоу Эвергранд и Шанхай Шеньхуа заинтересованы в Карлосе. Трансферное окно в Китае позволяет этим клубам подписывать игроков до конца месяца.

По информации La Repubblica, у Бакки было предложение из Китая. Однако Карлос не захотел следовать по пути, проторенному этой зимой Карлосом Тевесом, Оскаром и Акселем Витселем.

Колумбиец желает сыграть за свою сборную на ЧМ-2018 и уверен, что переезд в Китай негативно скажется на его перспективах попадания в национальную команду.

В нынешнем сезоне на счету Бакки 8 голов и 1 ассист в 21 матче Серии А.