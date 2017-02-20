Италия

Главный тренер Наполи Маурицио Сарри после нынешнего сезона может отправиться в Рому.

Сарри возглавил Наполи перед началом прошлого сезона. Команда, финишировавшая пятой при Рафаэле Бенитесе, сходу заняла 2-е место в чемпионате Италии. В нынешней кампании Партенопеи идут 3-ми. После 25 туров у них 54 пункта, на 2 меньше, чем у Ромы и на 9 – чем у Ювентуса.

Также Адзурри дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче они уступили 1:3, а президент клуба Аурелио Де Лаурентис раскритиковал Сарри. Стороны встретятся в конце сезона, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

Rai Sport сообщает, что ситуацией может воспользоваться Рома. В контракте Сарри якобы есть пункт о досрочном расторжении при компенсации в 8 млн евро и Волки вполне могут его активировать.

Стоит отметить, что римляне пока что не договорились о продлении контракта с нынешним тренером Лучано Спаллетти.

Также ранее СМИ сообщали, что Сарри может возглавить Ювентус, если клуб покинет Массимилиано Аллегри.