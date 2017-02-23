Италия

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи может покинуть расположение Старой синьоры этим летом.

Челси и Интер заинтересованы в приобретении защитника Ювентуса Леонардо Бонуччи этим летом. Об этом сообщает The Independent.

Отметим, что переходу итальянца в один из этих клубов может поспособствовать его конфликт с Аллегри. Центральный защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи остался на трибунах во время матча Старой синьоры с Порту. Главный тренер Массимилиано Аллегри проучил игрока за его споры во время матча с Палермо.

Ювентус не простил игроку такого поведения во время матча Серии А и оштрафовал.