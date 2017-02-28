Италия

Полузащитник Фиорентины Йосип Иличич не сыграл в поединке с Торино (2:2) из-за повреждения.

Вчера Фиорентина в родных стенах упустила победу над Торино, выигрывая по ходу матчу в два мяча, — 2:2.

В стартовом составе в этом поединке должен был выйти полузащитник Фиалок Йосип Иличич, однако на предматчевой разминке футболист почувствовал боль в икроножной мышце.

Из-за этого его место в старте занял Кристиан Тельо.

Характер повреждения Иличича и его точные сроки восстановления станут известны сегодня, когда он пройдет медицинское обследование.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел за свою команду 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.