Полузащитник Фиорентины Йосип Иличич не сыграл в поединке с Торино (2:2) из-за повреждения.
Йосип Иличич, getty images
28 февраля 2017, 08:31
Вчера Фиорентина в родных стенах упустила победу над Торино, выигрывая по ходу матчу в два мяча, — 2:2.
В стартовом составе в этом поединке должен был выйти полузащитник Фиалок Йосип Иличич, однако на предматчевой разминке футболист почувствовал боль в икроножной мышце.
Из-за этого его место в старте занял Кристиан Тельо.
Характер повреждения Иличича и его точные сроки восстановления станут известны сегодня, когда он пройдет медицинское обследование.
В текущем сезоне 29-летний футболист провел за свою команду 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.