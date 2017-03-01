Италия

Скорее всего, завершение сделки по продаже Милана китайским инвесторам будет перенесено еще на месяц и есть опасения, что оно так и не произойдет.

Предполагалось, что Милан полностью перейдет во владение китайских инвесторов 3 марта. Milan TV сообщил, что сейчас "проводятся встречи между Fininvest и Sino-Europe, так как возникли небольшие проблемы, которые должны проясниться в ближайшее время".

Sky Sport Italia и Mediaset Premium предполагают, что сделка может быть отложена еще на месяц. Сообщается, что часть китайских инвесторов отказалась от идеи покупки клуба и теперь за Sino Europe стоит лишь Йонхонг Ли.

Завершение сделки уже откладывалось несколько раз ранее. Сейчас есть опасения, что оно вообще не состоится, так как Йонхонг Ли в одиночку не способен сделать клуб серьезным игроком на трансферном рынке.