Италия

Спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт заявил, что в ближайшее время полузащитник команды Марко Верратти не покинет Париж.

СМИ связывают 24-летнего итальянца с Барселоной, Челси, Ювентусом и Реалом. Однако Марко связан с "красно-синими" контрактом до 2021 года, и в клубе уверены, что полузащитник останется в команде.

"Верратти — краеугольный камень нашей полузащиты, все так и останется", — сказал Клюйверт Le10Sport.

"В этом году он никуда не уйдет".

В этом сезоне за Парижан Марко провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.