Италия

В ближайшее время Наполи может продлить контракт со своим лидером.

Вингер Наполи Лоренцо Инсинье близок к тому, чтобы достигнуть соглашения по новому контракту с клубом.

Стороны долгое время не могли прийти к соглашению. Переговоры начались еще летом, но требование Инсинье повысить зарплату до 5 миллионов евро в год не устроило руководство.

Игрок в свою очередь мотивировал свои требования тем, что его имиджевые права принадлежат клубу, что не позволяет зарабатывать на спонсорских сделках.

Сейчас же ситуация разрешилась и стороны нашли компромисс. По новому контракту игрок будет получать 3 миллиона евро в год, а соглашение будет рассчитано до 2021 года.

На счету Инсинье 38 матчей, 11 голов и 10 голевых передач в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что в трансфере Лоренцо Инсинье был заинтересован лондонский Арсенал.