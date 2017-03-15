Италия

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи уладил все проблемы с тренером команды Массимилиано Аллегри.

Леонардо Бонуччи уверяет, что у него нет никаких проблем с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Центральный защитник вступил в конфликт с наставником, из-за чего остался вне заявки на первый матч с Порту. Вскоре стороны уладили свои разногласия.

"Я думаю, такие вещи могут случиться по ходу сезона. Это пошло лишь на пользу коллективу, сделало его сплоченным, укрепило взаимопонимание между игроками и тренером", — признался Бонуччи.

"Мы должны всегда сохранять должное уважение и знать о своей роли в команде. Я был неправ, и я заплатил за это, тренер был неправ, и он заплатил за это. Забудем об этом и будем двигаться вперед", — констатировал защитник.

Напомним, ранее Бонуччи говорил о том, что в четвертьфинале Лиги чемпионов хочет встретиться с Барселоной.