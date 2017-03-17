Италия

Консорциум Sino-Europe Sports может выйти из сделки по поглощению Милана.

Учитывая то, что третий взнос в размере 100 миллионов евро еще не был выплачен Милану, La Repubblica информирует о том, что SES рассматривает возможность отмены сделки.

Милан настаивал на очередном платеже, чтобы новое соглашение было подтверждено после того, как различные проблемы привели к отсрочке.

Источник сообщает, что президент Милана Сильвио Берлускони сохранит уже инвестированные 200 миллионов евро и оставит их у Россо-нери.

Сейчас последним сроком поглощения остается 7 апреля, но итальянские газеты утверждают, что теперь это может вовсе не произойти.